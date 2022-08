Assalto ai traghetti e traffico da bollino nero | il weekend più lungo per la Genova estiva

zazoomblog : Incidenti e feriti assalto ai traghetti. Il weekend più lungo per il traffico a Genova - #Incidenti #feriti… - foxyvol : RT @Miti_Vigliero: #viabilitàligure Dacci oggi il nostro caos quotidiano Incidenti, feriti e assalto ai traghetti. Il weekend più lungo pe… - Miti_Vigliero : #viabilitàligure Dacci oggi il nostro caos quotidiano Incidenti, feriti e assalto ai traghetti. Il weekend più lun… - StaserasolounTG : RT @GenovaQuotidian: Viabilità: domani giornata critica da bollino nero e assalto ai traghetti. Lunedì due cantieri sulla rampa di Genova O… - sulsitodisimone : RT @GenovaQuotidian: Viabilità: domani giornata critica da bollino nero e assalto ai traghetti. Lunedì due cantieri sulla rampa di Genova O… -

Il Secolo XIX

...Porto di Genova si prepara a undi turisti previsto nel primo fine settimana di agosto con misure speciali per consentire un più agevole transito di auto, moto e roulotte dirette ai......Porto di Genova si prepara a undi turisti previsto nel primo fine settimana di agosto con misure speciali per consentire un più agevole transito di auto, moto e roulotte dirette ai... Incidenti, feriti e assalto ai traghetti. Il weekend più lungo per il traffico a Genova Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In alcuni casi chi doveva imbarcarsi ha addirittura perso il traghetto a causa dei tempi dilatati per percorrere i pochi metri che collegano il casello autostradale di Genova Ovest al porto ...