West Ham, Moyes: “Scamacca non pronto per domenica, deve ritrovare la migliore condizione” (Di venerdì 5 agosto 2022) L’allenatore del West Ham, David Moyes, ha parlato di Gianluca Scamacca e della sua condizione fisica. L’allenatore ha espresso molti dubbi su un suo possibile impiego già domenica nell’esordio in campionato contro il Manchester City: “Gianluca è appena arrivato, per cui è un pochettino indietro. Non mi aspetto sia a disposizione per questo weekend. Non ha giocato durante il precampionato e questo rende difficile mandarlo in campo così presto”. Sul giocatore azzurro poi aggiunge: “Si è allenato ma non ancora con continuità. Mi piace quello che ho visto finora ma stiamo ancora cercando di portarlo nelle condizioni migliori per giocare”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) L’allenatore delHam, David, ha parlato di Gianlucae della suafisica. L’allenatore ha espresso molti dubbi su un suo possibile impiego giànell’esordio in campionato contro il Manchester City: “Gianluca è appena arrivato, per cui è un pochettino indietro. Non mi aspetto sia a disposizione per questo weekend. Non ha giocato durante il precampionato e questo rende difficile mandarlo in campo così presto”. Sul giocatore azzurro poi aggiunge: “Si è allenato ma non ancora con continuità. Mi piace quello che ho visto finora ma stiamo ancora cercando di portarlo nelle condizioni migliori per giocare”. SportFace.

Gazzetta_it : #Juve, assalto a #Kostic 12 milioni più bonus per superare il #WestHam #calciomercato - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO IL TORINO SI MUOVE PER VLASIC DEL WEST HAM. IL CROATO FUORI ROSA POTREBBE ARRIVARE IN PRESTITO… - calciomercatoit : ?? - tist_xxxx : @GiovaAlbanese Il west ham ha offerto 15 mln come potrebbe aver offerto 12 più bonus. Ragazzi io ci scherzo, ma Gio… - sportli26181512 : Al London Stadium arriva Guardiola: la comparazione quote di West Ham - Manchester City -