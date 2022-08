Werner, corsa a tre per lui (Di venerdì 5 agosto 2022) Su Timo Werner ci sarebbero ben tre squadre europee, tra cui anche la Juventus. Il calciatore sembra essere in uscita dal Chelsea Continua ad essere protagonista del mercato europeo il calciatore classe ’96 di Chelsea e nazionale tedesca. Il giocatore sembrerebbe essere in uscita dai londinesi, nonostante Tuchel preferirebbe trattenerlo, e su di lui ci L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Su Timoci sarebbero ben tre squadre europee, tra cui anche la Juventus. Il calciatore sembra essere in uscita dal Chelsea Continua ad essere protagonista del mercato europeo il calciatore classe ’96 di Chelsea e nazionale tedesca. Il giocatore sembrerebbe essere in uscita dai londinesi, nonostante Tuchel preferirebbe trattenerlo, e su di lui ci L'articolo

Fprime86 : RT @Spazio_J: Calciomercato Juventus, è corsa a tre per l'attaccante di Premier League - - Spazio_J : Calciomercato Juventus, è corsa a tre per l'attaccante di Premier League - - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna: è corsa a 3 per Werner, c'è anche la Juve - _HVDP_ : @ice24man Raspadori, Zaniolo e Werner possono giocarci tranquillamente Depay può fare la seconda punta che si allar… - Avenger68445884 : RT @MatthijsPog: ???? Il Lipsia ora spinge più della Juventus per Timo Werner, dopo l'incontro di domenica con il Chelsea, ancora in attesa d… -