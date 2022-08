Vaiolo delle scimmie, 14 casi in Bergamasca. La Regione: “Nessuno emergenza, ma attenzione alta” (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono attualmente 14 i casi di Vaiolo delle scimmie in provincia di Bergamo, il 5% del totale lombardo. Per la gestione e le attività di controllo dell’epidemia da Vaiolo delle scimmie, la Regione ha costituito un’unità di coordinamento, in un contesto in cui la situazione epidemiologica “non è grave ed emergenziale”, ma comunque “merita attenzione per la crescita costante nei numeri dei contagi sul territorio”. Lo comunica la Direzione generale Welfare della Regione, sottolineando che l’unità di coordinamento avrà il compito di monitorare l’andamento dei casi, condividere le strategie di vaccinazione e verificare l’andamento clinico della patologia con attenzione ai ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono attualmente 14 idiin provincia di Bergamo, il 5% del totale lombardo. Per la gestione e le attività di controllo dell’epidemia da, laha costituito un’unità di coordinamento, in un contesto in cui la situazione epidemiologica “non è grave ed emergenziale”, ma comunque “meritaper la crescita costante nei numeri dei contagi sul territorio”. Lo comunica la Direzione generale Welfare della, sottolineando che l’unità di coordinamento avrà il compito di monitorare l’andamento dei, condividere le strategie di vaccinazione e verificare l’andamento clinico della patologia conai ...

RobertoBurioni : 'Vaiolo delle scimmie' (in inglese monkeypox) è un nome sbagliato ma non stupitevi dell'errore: in inglese la varic… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, proclamato stato di emergenza sanitaria negli Stati Uniti - LaVeritaWeb : L’Oms ha dichiarato l’allerta massima per il morbo delle scimmie per circa 17.000 casi e 5 decessi. Cifre trascurab… - trincherov : RT @CamilloBasile: Ascoltate bene, nessun vaiolo delle scimmie, ma herpes zoster in sieropositivi indotto da immunodeficienza scatenata dal… - ilaranto : RT @lvogruppo: È stato confermato che il 95% dei casi di vaiolo delle scimmie sono davvero herpes zoster in Canada. L'herpes zoster nel 20… -