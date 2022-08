Uomini e Donne, Francesca Del Taglia precisa: “Che io sappia Eugenio non ha un’altra” (Di venerdì 5 agosto 2022) Nella giornata di ieri si è diffusa la voce secondo cui Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si sarebbero lasciati. Addirittura stando a una testimonianza arrivata a Deianira Marzano, lui sarebbe andato via di casa e avrebbe un’altra. Così a stretto giro è arrivata la precisazione dell’ex corteggiatrice toscana. “A oggi che io sappia Eugenio non sta con nessun’altra e tanto meno ha preso un’altra casa… sono al mare con i bambini e lui a lavorare come fa da tutta l’estate. La vostra immaginazione ha dell’incredibile!” ha dichiarato Francesca Del Taglia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne anticipazioni, ecco i cavalieri confermati a ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 agosto 2022) Nella giornata di ieri si è diffusa la voce secondo cuiColombo eDelsi sarebbero lasciati. Addirittura stando a una testimonianza arrivata a Deianira Marzano, lui sarebbe andato via di casa e avrebbe. Così a stretto giro è arrivata lazione dell’ex corteggiatrice toscana. “A oggi che ionon sta con nesse tanto meno ha presocasa… sono al mare con i bambini e lui a lavorare come fa da tutta l’estate. La vostra immaginazione ha dell’incredibile!” ha dichiaratoDel. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…anticipazioni, ecco i cavalieri confermati a ...

