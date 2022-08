Tutti contro tutti, poi Letta 'richiama' all'ordine (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - "Così rischia di saltare tutto". A ora di pranzo è questo il timore che si insinua tra i dem, dopo una mattinata sull'ottovolante in cui è un tutti contro tutti a suon di tweet e dichiarazioni. La convinzione che la tela delle alleanze faticosamente cucita dal segretario del Pd si possa strappare in più punti, vanificando il certosino lavoro portanto avanti sin qui, e dando così un vantaggio al centrodestra, è talmente forte che tocca a Enrico Letta in persona entrare in campo e 'richiamare' all'ordine i litigiosi alleati. Il leader dem vede nella sede dell'Arel Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. Al termine del nuovo faccia a faccia trapela sia la preoccupazione, vista la 'gravitas' del momento che, appunto, richiede serietà e sobrietà, sia ... Leggi su agi (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - "Così rischia di saltare tutto". A ora di pranzo è questo il timore che si insinua tra i dem, dopo una mattinata sull'ottovolante in cui è una suon di tweet e dichiarazioni. La convinzione che la tela delle alleanze faticosamente cucita dal segretario del Pd si possa strappare in più punti, vanificando il certosino lavoro portanto avanti sin qui, e dando così un vantaggio al centrodestra, è talmente forte che tocca a Enricoin persona entrare in campo e 're' all'i litigiosi alleati. Il leader dem vede nella sede dell'Arel Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. Al termine del nuovo faccia a faccia trapela sia la preoccupazione, vista la 'gravitas' del momento che, appunto, richiede serietà e sobrietà, sia ...

