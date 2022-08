Stipendi e pensioni più alti da agosto: ecco di quanto aumentano (Di venerdì 5 agosto 2022) Il governo è intervenuto su pensioni e Stipendi attraverso il Decreto Aiuti bis. Il taglio del cuneo viene aumentato dell'1,2% per i redditi fino a 35mila, mentre le pensioni saranno rivalutate al 2% Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 agosto 2022) Il governo è intervenuto suattraverso il Decreto Aiuti bis. Il taglio del cuneo viene aumentato dell'1,2% per i redditi fino a 35mila, mentre lesaranno rivalutate al 2%

pierofassino : Invece di parlare di cosa fare per gli italiani #Meloni e #Salvini discutono di chi farà il ministro. Noi invece di… - lauraboldrini : Dall'incontro tra Governo e sindacati passi in avanti su aumento stipendi a lavoratori e lavoratrici e adeguamento… - Antonio_Tajani : .@LaStampa viene smentita clamorosamente dai sondaggi del @Corriere. @forza_italia è al lavoro per presentare propo… - claudiodalpiaz : @marattin @matteorenzi @ItaliaViva Ancora con questi bonus, benefit e prebende a beneficio di chi non ne ha bisogno… - BTiddia : @La_manina__ Sia mai ché con i 5Stelle cambi la politica Su stipendi vitalizzi pensioni d'oro, argento, e bronzo per i politici -