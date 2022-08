Spezia, niente Meret: arriva Dragowski. Provedel subito alla Lazio (Di venerdì 5 agosto 2022) In Serie A si lavora per definire il futuro degli ultimi portieri di Serie A. Importanti aggiornamenti sul futuro di Meret e Provedel. Mancano pochi giorni all’inizio del campionato e le caselle dei portieri in Serie A si stanno man mano completando. In casa Napoli una delle principali problematiche riguarda l’estremo difensore ed il futuro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 agosto 2022) In Serie A si lavora per definire il futuro degli ultimi portieri di Serie A. Importanti aggiornamenti sul futuro di. Mancano pochi giorni all’inizio del campionato e le caselle dei portieri in Serie A si stanno man mano completando. In casa Napoli una delle principali problematiche riguarda l’estremo difensore ed il futuro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

tuttonapoli : Sky - Niente Spezia per Meret: in chiusura l’affare Dragowski - rancostantino : @insensibiledeki @Inter niente eh . io vado a Milano per la seconda con lo Spezia - RaffaeleNasti8 : @TolliVincenzo Non significa niente é una lettura dei dati parziale ...alla voce spese ci sono pure gli ingaggi...l… - d_arco75 : @AndreaFrasca9 Niente, non je la fai. L'accordo c'è, ma se lo Spezia non trova il sostituto non lo potevi chiudere - aleelodii01 : @LucianoNocente @1897_frank @Ern4Pel A scemo vincilo uno scudetto dai almeno è dal 2001 che non vinci niente.. l'un… -