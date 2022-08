Raspadori al Napoli, Gazzetta: entusiasmo contagioso! Già chieste info su città e ambiente (Di venerdì 5 agosto 2022) Calciomercato Napoli le ultimissime. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport le piste Raspadori e Simeone per la Ssc Napoli sono complementari, l'uno non ...lcioNapoli24.it ... Leggi su calcionapoli24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Calciomercatole ultimissime. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna delladello Sport le pistee Simeone per la Sscsono complementari, l'uno non ...lcio24.it ...

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, incontro interlocutorio con il @SassuoloUS per #Raspadori - AlfredoPedulla : #Raspadori: contatto diretto #DeLaurentiis-#Carnevali in serata. C’è solo il #Napoli, nessuna forzatura #Juve che o… - Paolo_Bargiggia : Il @napoli non molla Raspadori e farà di tutto per evitare che il giocatore possa trasferirsi alla @juventusfc a ze… - PepponeCuore89 : Ricapitolando le ultime ore: Raspadori sembra fatta Il napoli deve solo firmare i documenti per kepa, ma vuole fare… - infoitsport : KKN - Raspadori-Napoli, c’è fiducia: ADL alza l’offerta al Sassuolo, le cifre -