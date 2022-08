Questi non sono soldati russi in fuga dopo un attacco delle forze armate ucraine (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 2 agosto 2022 su Twitter è stato pubblicato un video di soldati che sembrano fuggire mentre alle loro spalle compare una grande nube di fumo nero. Il filmato è accompagnato da questo commento, scritto dall’autore del tweet: «Su Internet è apparso un video di russi in fuga dopo il recente attacco delle forze armate alla stazione ferroviaria di Brylevka nella regione di Kherson. L’esercito ucraino ha distrutto uno scaglione con equipaggiamento, munizioni e personale. #UkraineWar #UkrainerussianWar». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato girato nel 2022 e non ha alcun legame con l’invasione militare russa dell’Ucraina iniziata lo scorso 24 febbraio. Il filmato ... Leggi su facta.news (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 2 agosto 2022 su Twitter è stato pubblicato un video diche sembrano fuggire mentre alle loro spalle compare una grande nube di fumo nero. Il filmato è accompagnato da questo commento, scritto dall’autore del tweet: «Su Internet è apparso un video diinil recentealla stazione ferroviaria di Brylevka nella regione di Kherson. L’esercito ucraino ha distrutto uno scaglione con equipaggiamento, munizioni e personale. #UkraineWar #UkraineanWar». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato girato nel 2022 e non ha alcun legame con l’invasione militare russa dell’Ucraina iniziata lo scorso 24 febbraio. Il filmato ...

