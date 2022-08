Napoli, multa e squalifica per un azzurro dopo intercettazioni sospette: i dettagli (Di venerdì 5 agosto 2022) Nella giornata di oggi è arrivata la sentenza in merito ad un episodio che ha visto come protagonista il calciatore del Napoli Gianluca Gaetano durante la sua esperienza in prestito in Serie B. Il giocatore, in quel momento alla Cremonese, avrebbe spedito un messaggio con il seguente testo: “Ci lasci i 3 punti venerdì?” con l’aggiunta di due emoticons rappresentanti una faccia sorridente a Vittorio Parigini, prima della sfida contro il Como dello scorso 6 maggio. Gianluca Gaetano Napoli La Procura Federale della FIGC ha comunicato nella giornata di oggi la chiusura del caso e la decisione di fermare per due giornate il centrocampista azzurro. Al club lombardo invece va una multa di 5000 euro. Si tratta di un caso certamente singolare, poche volte assistiamo a scenari di questo genere, ma il messaggio è ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) Nella giornata di oggi è arrivata la sentenza in merito ad un episodio che ha visto come protagonista il calciatore delGianluca Gaetano durante la sua esperienza in prestito in Serie B. Il giocatore, in quel momento alla Cremonese, avrebbe spedito un messaggio con il seguente testo: “Ci lasci i 3 punti venerdì?” con l’aggiunta di due emoticons rappresentanti una faccia sorridente a Vittorio Parigini, prima della sfida contro il Como dello scorso 6 maggio. Gianluca GaetanoLa Procura Federale della FIGC ha comunicato nella giornata di oggi la chiusura del caso e la decisione di fermare per due giornate il centrocampista. Al club lombardo invece va unadi 5000 euro. Si tratta di un caso certamente singolare, poche volte assistiamo a scenari di questo genere, ma il messaggio è ...

