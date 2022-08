MotoGP GP Gran Bretagna 2022, risultati e classifica prove libere 2: Quartararo il più veloce, seguono Mir e Vinales (Di venerdì 5 agosto 2022) I risultati della seconda sessione di prove libere valida per il GP di Gran Bretagna 2022 di MotoGP. Sul circuito di Silverstone, il più veloce nella seconda sessione del venerdì è Fabio Quartararo, che ferma il cronometro in 1:58.946 dopo aver effettuato anche diverse prove di log lap penalty, che dovrà scontare entro i primi tre passaggi della gara di domenica. Alle sue spalle Joan Mir, cresciuto nel finale, seguito da Maverick Vinales. Si conferma su alti livelli dopo la sosta estiva anche Aleix Espargaro, quinto a due decimi dal rivale per il Mondiale, mentre è ancora un po’ appannato Francesco Bagnaia, undicesimo a +0.439 e quindi al momento fuori dai dieci che accedono direttamente in Q2 nelle ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Idella seconda sessione divalida per il GP didi. Sul circuito di Silverstone, il piùnella seconda sessione del venerdì è Fabio, che ferma il cronometro in 1:58.946 dopo aver effettuato anche diversedi log lap penalty, che dovrà scontare entro i primi tre passaggi della gara di domenica. Alle sue spalle Joan Mir, cresciuto nel finale, seguito da Maverick. Si conferma su alti livelli dopo la sosta estiva anche Aleix Espargaro, quinto a due decimi dal rivale per il Mondiale, mentre è ancora un po’ appannato Francesco Bagnaia, undicesimo a +0.439 e quindi al momento fuori dai dieci che accedono direttamente in Q2 nelle ...

