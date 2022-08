Mezzi pubblici, Energie per Fiumicino: ‘’Bene i Summer Bus’, ma Focene viene dimenticata’’ (Di venerdì 5 agosto 2022) Fiumicino – “Nello scorso mese abbiamo provato il servizio navetta denominato ‘Summer Bus’ che la nostra Amministrazione ha deciso di inserire nel nostro territorio. Siamo stati piacevolmente colpiti dalla bella iniziativa, anche se purtroppo ancora poco utilizzata, potrebbe diventare una buona opportunità per chi la utilizza”. Così, in una nota stampa, Petillo Patrizio e Ciminelli Gabriele Energie per Fiumicino – Focene. “Infatti, – spiegano – avere continuità di Mezzi pubblici dalla Stazione di Maccarese (per la tratta che porta al lungomare di Fregene e avere la possibilità di parcheggiare in uno spiazzo come quello sito a Largo Paolo Borsellino (tratta Lungomare della Salute) potrebbe incentivare gli avventori sulle nostre spiagge. Dispiace però ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 5 agosto 2022)– “Nello scorso mese abbiamo provato il servizio navetta denominato ‘che la nostra Amministrazione ha deciso di inserire nel nostro territorio. Siamo stati piacevolmente colpiti dalla bella iniziativa, anche se purtroppo ancora poco utilizzata, potrebbe diventare una buona opportunità per chi la utilizza”. Così, in una nota stampa, Petillo Patrizio e Ciminelli Gabrieleper. “Infatti, – spiegano – avere continuità didalla Stazione di Maccarese (per la tratta che porta al lungomare di Fregene e avere la possibilità di parcheggiare in uno spiazzo come quello sito a Largo Paolo Borsellino (tratta Lungomare della Salute) potrebbe incentivare gli avventori sulle nostre spiagge. Dispiace però ...

