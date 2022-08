Mertens, un club disposto a fare follie: superata la Juventus! (Di venerdì 5 agosto 2022) E’ ufficialmente finita una delle storie d’amore e delle pagine più belle degli ultimi anni del calcio italiano. La frase fatta “Le bandiere nel calcio di oggi non esistono più” viene completamente spazzata via quando si fa riferimento a ciò che è accaduto tra Napoli e Dries Mertens. Un legame indissolubile che è iniziato nel lontano 2013 e che finisce ora con molti rimpianti per come si sta concludendo. Galatasaray MertensIl begla, dal canto suo, ha ancora voglia di giocare e aspetta proposte da parte di nuovi club. Molti parlano della Juventus interessata, ma “Ciro” Mertens ha già detto di no alla Vecchia Signora. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club in pole position per accaparrarsi le prestazioni dell’ex Napoli e Psv sarebbe il Galatasaray, che ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) E’ ufficialmente finita una delle storie d’amore e delle pagine più belle degli ultimi anni del calcio italiano. La frase fatta “Le bandiere nel calcio di oggi non esistono più” viene completamente spazzata via quando si fa riferimento a ciò che è accaduto tra Napoli e Dries. Un legame indissolubile che è iniziato nel lontano 2013 e che finisce ora con molti rimpianti per come si sta concludendo. GalatasarayIl begla, dal canto suo, ha ancora voglia di giocare e aspetta proposte da parte di nuovi. Molti parlano della Juventus interessata, ma “Ciro”ha già detto di no alla Vecchia Signora. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ilin pole position per accaparrarsi le prestazioni dell’ex Napoli e Psv sarebbe il Galatasaray, che ...

