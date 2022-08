Kevin Spacey dovrà risarcire 31 milioni di dollari ai produttori di “House of Cards”: “Grave danno allo show” (Di venerdì 5 agosto 2022) Kevin Spacey dovrà sborsare circa 31 milioni di dollari alla società di produzione MRC che ha curato la realizzazione della serie “House of Cards” per la piattaforma di streaming Netflix. Il motivo? Un vero e proprio risarcimento per le perdite subite in questi mesi a causa del danno creato da Spacey con le molestie sessuali nei confronti di alcuni componenti dello staff avvenute in passato. Per questo motivo l’attore era stato subito licenziato e si era visto revocare il ruolo all’interno della serie. Con questa ultima decisione, il giudice di Los Angeles ha di fatto respinto il ricorso presentato da Spacey: la rottura ha provocato un vero e proprio danno di immagine e materiale, considerando il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022)sborsare circa 31dialla società di produzione MRC che ha curato la realizzazione della serie “of” per la piattaforma di streaming Netflix. Il motivo? Un vero e proprio risarcimento per le perdite subite in questi mesi a causa delcreato dacon le molestie sessuali nei confronti di alcuni componenti dello staff avvenute in passato. Per questo motivo l’attore era stato subito licenziato e si era visto revocare il ruolo all’interno della serie. Con questa ultima decisione, il giudice di Los Angeles ha di fatto respinto il ricorso presentato da: la rottura ha provocato un vero e propriodi immagine e materiale, considerando il ...

