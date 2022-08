Inter, ancora un rinvio per l’addio di Pinamonti (Di venerdì 5 agosto 2022) Andrea Pinamonti in uscita dall’Inter Non è ancora finita l’esperienza all’Inter di Andrea Pinamonti. L’attaccante azzurro doveva lasciare il club nerazzurro in questa settimana, ma in Viale della Liberazione non è ancora arrivata l’offerta giusta con l’Atalanta che ora rischia di vedere tornare in corsa il Sassuolo che sta per cedere Raspadori al Napoli. “Doveva essere la settimana di Pinamonti, ma l’addio slitterà probabilmente alla prossima. Il giocatore ha detto sì a Gasperini da settimane, che però non ha mai raggiunto un accordo con l’Inter. L’Inter preme: dall’incasso di Pinamonti dipende anche la disponibilità economica per l’ultimo colpo in difesa” riporta la Gazzetta dello Sport di ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Andreain uscita dall’Non èfinita l’esperienza all’di Andrea. L’attaccante azzurro doveva lasciare il club nerazzurro in questa settimana, ma in Viale della Liberazione non èarrivata l’offerta giusta con l’Atalanta che ora rischia di vedere tornare in corsa il Sassuolo che sta per cedere Raspadori al Napoli. “Doveva essere la settimana di, maslitterà probabilmente alla prossima. Il giocatore ha detto sì a Gasperini da settimane, che però non ha mai raggiunto un accordo con l’. L’preme: dall’incasso didipende anche la disponibilità economica per l’ultimo colpo in difesa” riporta la Gazzetta dello Sport di ...

