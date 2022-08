Guida alla Sampdoria 2022 23

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 5 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: 15° Chi in più: Murillo, Leris, De Luca, Depaoli, Djuricic Chi in meno: Thorsby, Falcone, Sensi, Yoshida, Ekdal, Damsgaard Una statistica interessante della scorsa stagione: Solo il Venezia ha effettuato meno tiri per 90’ dellanello scorso campionato (10,21) Laè reduce da una delle stagioni più complicate della sua storia recente, con una salvezza raggiunta nelle ultime giornate più per demeriti altrui che per meriti propri. L’unico squillo è stata la vittoria nel derby di ritorno col Genoa, che ha reso più tranquille le ultime due giornate e inguaiato definitivamente i rivali cittadini, ma non può bastare come presupposto per affrontare una nuova stagione con fiducia. Anche il ritorno di Marco Giampaolo, arrivato per sostituire D’Aversa23esima giornata, non ha ...