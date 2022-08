First reaction, shock! Giorgia Meloni a Fox Business: «…without a state which is too present… No, present nun se dice!» – Video (Di venerdì 5 agosto 2022) Giorgia Meloni su Fox Business First reaction, shock! Ma Renzi non c’entra. Riflettori “oltreoceano” su Giorgia Meloni, che viene intervista da Fox Business, canale statunitense. La leader di Fratelli d’Italia “gigioneggia” in un inglese piuttosto spedito e disinvolto, almeno fino a quando non si incarta e cede ad un’involontaria uscita “romanesca”. Intervenuta in collegamento, la politica parla dell’eventualità di diventare il primo premier donna nella storia dell’Italia. Nel suo intervento, a un certo punto qualcosa non le torna e goffamente si corregge: “We need lead people who want to… let them work without a state which is too present… No, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 agosto 2022)su FoxMa Renzi non c’entra. Riflettori “oltreoceano” su, che viene intervista da Fox, canale statunitense. La leader di Fratelli d’Italia “gigioneggia” in un inglese piuttosto spedito e disinvolto, almeno fino a quando non si incarta e cede ad un’involontaria uscita “romanesca”. Intervenuta in collegamento, la politica parla dell’eventualità di diventare il primo premier donna nella storia dell’Italia. Nel suo intervento, a un certo punto qualcosa non le torna e goffamente si corregge: “We need lead people who want to… let them work without ais tooNo, ...

