Ellen Pompeo ci aveva avvertito: cosa succederà a Grey’s Anatomy senza Meredith (Di venerdì 5 agosto 2022) Da quando ABC ha annunciato che la stagione 19 di Grey’s Anatomy dovrà fare a meno – seppur parzialmente – di Ellen Pompeo, è impossibile non chiedersi: e se questa fosse la preparazione ad un addio? cosa succederebbe al medical drama senza Meredith? Il sospetto c’era già da tempo, considerando le dichiarazioni di Ellen Pompeo alla stampa. Ma con l’annuncio diffuso dalla ABC è chiaro che Grey’s Anatomy ha intrapreso un nuovo cammino che non include il personaggio di Meredith. I fan hanno da sempre temuto il giorno in cui anche la protagonista avrebbe abbandonato il medical drama più longevo della TV e quel momento sembra essere arrivato, o almeno in parte. Ellen ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 5 agosto 2022) Da quando ABC ha annunciato che la stagione 19 didovrà fare a meno – seppur parzialmente – di, è impossibile non chiedersi: e se questa fosse la preparazione ad un addio?succederebbe al medical drama? Il sospetto c’era già da tempo, considerando le dichiarazioni dialla stampa. Ma con l’annuncio diffuso dalla ABC è chiaro cheha intrapreso un nuovo cammino che non include il personaggio di. I fan hanno da sempre temuto il giorno in cui anche la protagonista avrebbe abbandonato il medical drama più longevo della TV e quel momento sembra essere arrivato, o almeno in parte....

