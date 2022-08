Elezioni 2022, ecco simbolo Udc-Coraggio Italia: nome ‘Brugnaro’ e scudocrociato per lista unica (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – La scritta ‘Coraggio Italia’, poi al centro il nome ‘Brugnaro’, in basso il simbolo dell’Udc con lo scudocrociato, il tutto in campo fucsia, circondato dal tricolore. ecco il simbolo elettorale, appena presentato in conferenza stampa, che condividono l’Udc di Lorenzo Cesa e Coraggio Italia di Luigi Brugnaro, che hanno deciso di presentarsi assieme al voto del 25 settembre, con liste comuni sotto lo stesso contrassegno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – La scritta ‘’, poi al centro il, in basso ildell’Udc con lo, il tutto in campo fucsia, circondato dal tricolore.ilelettorale, appena presentato in conferenza stampa, che condividono l’Udc di Lorenzo Cesa edi Luigi Brugnaro, che hanno deciso di presentarsi assieme al voto del 25 settembre, con liste comuni sotto lo stesso contrassegno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : 'Non mi ricandido alle prossime elezioni, torno a fare il chirurgo'. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo… - Mov5Stelle : Le autocandidature per le elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha il diritto… - Adnkronos : Elezioni 2022, lo psichiatra: 'distacco emotivo da politica, rischio astensione' - telodogratis : Elezioni 2022, ecco simbolo Udc-Coraggio Italia: nome ‘Brugnaro’ e scudocrociato per lista unica - GINA32451015 : RT @LAVonlus: Insieme ad altre Associazioni lanciamo oggi il Manifesto “Anche gli animali votano”, un programma per le elezioni politiche 2… -