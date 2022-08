Cosa succede in Ucraina tra Zelensky e Amnesty International (Di venerdì 5 agosto 2022) Amnesty International scredita le forze ucraine e e giustifica gli attacchi russi? Secondo Volodymyr Zelensky sì. Il presidente ucraino si è scagliato contro l’associazione umanitaria dopo il loro l’ultimo rapporto pubblicato ieri, 4 agosto. Qui vengono criticati sia l’esercito di Mosca che quello di Kiev per aver messo in pericolo i civili e aver così violato il diritto umanitario internazionale. Ma Zelensky non ci sta. «Oggi abbiamo visto un rapporto che purtroppo cerca di amnistiare lo Stato terrorista e di spostare la responsabilità dall’aggressore alla vittima», ha dichiarato in un video messaggio accusando Amnesty di equiparare oppresso e oppressore. Se vengono analizzati alcuni dati sulla vittima e viene ignorato ciò che l’aggressore stava facendo in quel momento, questo non possiamo ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022)scredita le forze ucraine e e giustifica gli attacchi russi? Secondo Volodymyrsì. Il presidente ucraino si è scagliato contro l’associazione umanitaria dopo il loro l’ultimo rapporto pubblicato ieri, 4 agosto. Qui vengono criticati sia l’esercito di Mosca che quello di Kiev per aver messo in pericolo i civili e aver così violato il diritto umanitario internazionale. Manon ci sta. «Oggi abbiamo visto un rapporto che purtroppo cerca di amnistiare lo Stato terrorista e di spostare la responsabilità dall’aggressore alla vittima», ha dichiarato in un video messaggio accusandodi equiparare oppresso e oppressore. Se vengono analizzati alcuni dati sulla vittima e viene ignorato ciò che l’aggressore stava facendo in quel momento, questo non possiamo ...

