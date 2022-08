Coppa Italia calcio oggi: orari partite 5 agosto, chi gioca, programma, tv, streaming (Di venerdì 5 agosto 2022) Si apre oggi il novero dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia: il calcio Italiano, prima dei vari campionati, ha quest’appendice dove tutto può accadere, in considerazione delle differenti fasi della preparazione e anche delle motivazioni che ci possono essere o meno. Si parte alle 17:45 con Cagliari-Perugia, che a livello di blasone sarebbe un confronto che con un turno così preliminare di Coppa Italia non c’entra niente. 15 minuti dopo è la volta dell’Udinese, attesa dalla Feralpisalò, un sodalizio formatosi appena 13 anni fa. Alle 21:00 il Lecce riceve il Cittadella, mentre alle 21:15 è la Sampdoria a sfidare la Reggina, e anche qui si tratta di un match che avrebbe altre collocazioni naturali. Calendario Coppa Italia ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Si apreil novero dei trentaduesimi di finale della: ilno, prima dei vari campionati, ha quest’appendice dove tutto può accadere, in considerazione delle differenti fasi della preparazione e anche delle motivazioni che ci possono essere o meno. Si parte alle 17:45 con Cagliari-Perugia, che a livello di blasone sarebbe un confronto che con un turno così preliminare dinon c’entra niente. 15 minuti dopo è la volta dell’Udinese, attesa dalla Feralpisalò, un sodalizio formatosi appena 13 anni fa. Alle 21:00 il Lecce riceve il Cittadella, mentre alle 21:15 è la Sampdoria a sfidare la Reggina, e anche qui si tratta di un match che avrebbe altre collocazioni naturali. Calendario...

