Come partecipare al Festival di Gastronomika con le date e il programma (Di venerdì 5 agosto 2022) Prima di partire per le vacanze, segnatevi questa data: 5 ottobre. Come vi abbiamo anticipato, Gastronomika organizza al teatro Franco Parenti di Milano il primo think tank interamente dedicato ai protagonisti dell’enogastronomia italiana under 40: chef, produttori, comunicatori e addetti ai lavori. «Nel corso della giornata analizzeremo i cambiamenti del settore, coglieremo nuovi spunti di riflessione e getteremo le basi di una nuova visione condivisa da cui ripartire – dichiara Anna Prandoni, direttore di Gastronomika e anima del Festival. Sarà una grande occasione di condivisione, networking e contaminazione che rispecchia perfettamente lo spirito con cui, ormai oltre due anni fa, è nata Gastronomika – continua Prandoni. Insieme con Christian Rocca (direttore editoriale de Linkiesta, ndr) abbiamo ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 agosto 2022) Prima di partire per le vacanze, segnatevi questa data: 5 ottobre.vi abbiamo anticipato,organizza al teatro Franco Parenti di Milano il primo think tank interamente dedicato ai protagonisti dell’enogastronomia italiana under 40: chef, produttori, comunicatori e addetti ai lavori. «Nel corso della giornata analizzeremo i cambiamenti del settore, coglieremo nuovi spunti di riflessione e getteremo le basi di una nuova visione condivisa da cui ripartire – dichiara Anna Prandoni, direttore die anima del. Sarà una grande occasione di condivisione, networking e contaminazione che rispecchia perfettamente lo spirito con cui, ormai oltre due anni fa, è nata– continua Prandoni. Insieme con Christian Rocca (direttore editoriale de Linkiesta, ndr) abbiamo ...

