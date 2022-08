Clint Eastwood: dove vive e cosa fa oggi il grande regista e attore reso famoso dagli Spaghetti Western (Di venerdì 5 agosto 2022) Clint Eastwood, oggi 92enne, è stato uno dei più grandi attori della storia del cinema, interpretando ruoli importanti in molti film, tra i quali una serie di Western diretti da Sergio Leone come il famosissimo Per un pugno di dollari. Clint Eastwood e il cinema: prima attore, poi regista Clint Eastwood originario di San Francisco, nello stato della California, ha consacrato tutta la sua vita al cinema ed è stato anche un grande regista e produttore. Nel corso della sua lunghissima carriera infatti ha ricevuto innumerevoli premi tra i quali anche quello alla carriera che gli è stato consegnato nell’edizione 2008 del Festival di Cannes. Tra i premi vinti anche 3 Oscar e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 agosto 2022)92enne, è stato uno dei più grandi attori della storia del cinema, interpretando ruoli importanti in molti film, tra i quali una serie didiretti da Sergio Leone come il famosissimo Per un pugno di dollari.e il cinema: prima, poioriginario di San Francisco, nello stato della California, ha consacrato tutta la sua vita al cinema ed è stato anche une produttore. Nel corso della sua lunghissima carriera infatti ha ricevuto innumerevoli premi tra i quali anche quello alla carriera che gli è stato consegnato nell’edizione 2008 del Festival di Cannes. Tra i premi vinti anche 3 Oscar e ...

