Barca rovesciata | uomo sopravvive nell' Oceano grazie a una bolla d' aria I video

(Di venerdì 5 agosto 2022) Un navigatore solitario francese di 62 anni è sopravvissuto per 16 oree acque dell'Atlantico in Spagna dopo che la sua imzione, sorpresa dalla tempesta, si era. L'si è salvatoa unad'che si era formata sotto lo scafo in cui era rimasto imprigionato. Soccorso dopo ore di intervento, le sue condizioni sono ottime

GianniVaretto : RT @LaStampa: Sopravvive 16 ore sotto la barca a vela che si è rovesciata al largo della Spagna - askanews_ita : Un naufrago resiste 16 ore in mare aperto sotto la barca rovesciata, salvato #mare - Giornaleditalia : Spagna, 62enne sopravvive 16 ore sotto una barca a vela rovesciata nell'Atlantico: VIDEO - infoitestero : Velista francese resiste 16 ore sotto una barca rovesciata durante una tempesta - LaStampa : Sopravvive 16 ore sotto la barca a vela che si è rovesciata al largo della Spagna -

Laurent Camprubi , un francese 62enne, è sopravvissuto per 16 ore in una bolla d'aria di 30 centimetri all'interno della suaa vela. La sua imbarcazione si è capovolta nell'Oceano Atlantico, a 14 miglia dalle Isole Sisargas, al largo della Galizia occidentale e la sua traversata stava per trasformarsi in ...Era riparato sotto la suaCosì, mentre una nave di soccorso con cinque sommozzatori salpava, uno dei tre elicotteri inviati per aiutare le ricerche ha localizzato l'imbarcazione rovesciata al calar del sole. Laurent Camprubi, ...Così, mentre una nave di soccorso con cinque sommozzatori salpava, uno dei tre elicotteri inviati per aiutare le ricerche ha localizzato l'imbarcazione rovesciata al calar del sole. Laurent Camprubi, ...