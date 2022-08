Attilio Fontana, cosa fa oggi l’ex dei “Ragazzi Italiani” (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli anni Novanta sono stati il momento d’oro per le boyband. Chi c’era senza dubbio lo ricorda bene: gruppi vocali che, sulla scia delle più celebri star internazionali, si trasformavano in fucine di idoli per le Ragazzine del tempo. Tra questi non possiamo dimenticare i Ragazzi Italiani che, con tanto di partecipazione al Festival di Sanremo, sono rimasti nella storia della musica leggera italiana. Un successo esploso all’improvviso, seppur sfumatosi dopo appena una decina d’anni. E dopo? I cantanti hanno preso strade diverse e tra questi si parla ancora oggi di Attilio Fontana, il bel tenebroso dagli occhi blu che ha scelto la carriera da attore. Attilio Fontana, il grande successo coi Ragazzi Italiani Forse non ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli anni Novanta sono stati il momento d’oro per le boyband. Chi c’era senza dubbio lo ricorda bene: gruppi vocali che, sulla scia delle più celebri star internazionali, si trasformavano in fucine di idoli per lene del tempo. Tra questi non possiamo dimenticare iche, con tanto di partecipazione al Festival di Sanremo, sono rimasti nella storia della musica leggera italiana. Un successo esploso all’improvviso, seppur sfumatosi dopo appena una decina d’anni. E dopo? I cantanti hanno preso strade diverse e tra questi si parla ancoradi, il bel tenebroso dagli occhi blu che ha scelto la carriera da attore., il grande successo coiForse non ...

infoitcultura : Attilio Fontana, il post choc dal letto di ospedale spaventa i fan: «Ogni giorno la vita che passa è una linea - infoitcultura : Attilio Fontana ricoverato in ospedale per un grave male? L'attore smentisce tutto: 'Vi dico io cos'è successo davv… - ilmessaggeroit : #attilio fontana, il post choc dal letto di ospedale spaventa i fan: «Ogni giorno la vita che passa è una linea che… - DonnaGlamour : Attilio Fontana, il post dall’ospedale che mette paura ai fan: poi arriva la spiegazione… - blogtivvu : Attilio Fontana ricoverato in ospedale: la frase crea equivoci, l’ex dei Ragazzi italiani fa chiarezza… -