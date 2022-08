Atletica | Nesim Amsellek positivo al doping | azzurro squalificato per tre anni

(Di venerdì 5 agosto 2022)è statoper trea causa dell’assunzione di una sostanza dopante. Il mezzofondista italiano dovrà restare fermo fino al 18 luglio 2025. Contestualmente gli sono stati tolti tutti i risultati ottenuti in seguito al 14 giugno 2022, data dell’assunzione della sostanza. Il mezzofondista 23enne, che a febbraio aveva sfiorato il record italiano dei 1500 metri indoor fermando il cronometro su 3:38.42 in quel di Sabadell, era il miglior italiano sui 1500 metri outdoor in questa stagione con il 3:36.90 corso lo scorso martedì a Trento ed era terzo sugli 800 metri (1:46.12). Era vicino alla partecipazione agli imminenti Europei grazie ai target numbers. Foto: Fidal

