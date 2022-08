Area SNAI, Cormano: “Giochetto delle tre carte, chi lavora e chi se ne attribuisce i meriti” (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBaselice (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Andrea Cormano, consigliere comunale di Baselice. “È stato fatto un ulteriore passo in avanti per l’individuazione dell’Area Interna della Val Fortore, Provincia di Benevento, nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). A febbraio 2022, venuto a conoscenza della possibilità di presentare ulteriori candidature per il riconoscimento nazionale, ho inviato a tutti i sindaci dei Comuni della Val Fortore, una mozione contenente una bozza di documenti e le linee programmatiche per migliorare la qualità dei servizi essenziali e predisporre interventi per lo sviluppo territoriale al fine di arginare il divario strutturale e frenare lo spopolamento, con l’obbiettivo di creare nuove offerte lavorative e incentivare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBaselice (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Andrea, consigliere comunale di Baselice. “È stato fatto un ulteriore passo in avanti per l’individuazione dell’Interna della Val Fortore, Provincia di Benevento, nella Strategia Nazionale Aree Interne (). A febbraio 2022, venuto a conoscenza della possibilità di presentare ulteriori candidature per il riconoscimento nazionale, ho inviato a tutti i sindaci dei Comuni della Val Fortore, una mozione contenente una bozza di documenti e le linee programmatiche per migliorare la qualità dei servizi essenziali e predisporre interventi per lo sviluppo territoriale al fine di arginare il divario strutturale e frenare lo spopolamento, con l’obbiettivo di creare nuove offertetive e incentivare ...

