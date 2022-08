Alfonso Signorini svela come Giovanni Ciacci scopre di essere sieropositivo (Di venerdì 5 agosto 2022) Il conduttore del Grande Fratello Vip si esprime circa il caso Ciacci che sta spaccando in due l’opinione pubblica. Il Direttore di “Chi” rivela come l’amico Giovanni ha scoperto di essere sieropositivo: “io lo volevo al GF Vip già nel 2021, ma…” Intervistato da Libero, Alfonso Signorini spiega come si è arrivati all’ingresso di Giovanni Ciacci nella Casa del Grande Fratello Vip considerando che il pregresso regolamento non avrebbe dato libero accesso ai personaggi risultati positivi al test dell’HIV.. “Giovanni Ciacci io lo volevo già l’anno scorso. Ma era risultato positivo all’HIV, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Il conduttore del Grande Fratello Vip si esprime circa il casoche sta spaccando in due l’opinione pubblica. Il Direttore di “Chi” rivelal’amicoha scoperto di: “io lo volevo al GF Vip già nel 2021, ma…” Intervistato da Libero,spiegasi è arrivati all’ingresso dinella Casa del Grande Fratello Vip considerando che il pregresso regolamento non avrebbe dato libero accesso ai personaggi risultati positivi al test dell’HIV.. “io lo volevo già l’anno scorso. Ma era risultato positivo all’HIV, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se seinon puoi ...

