60 anni dalla morte di Marilyn Monroe

Il 5 agosto 1962 si spegneva, a Los Angeles, Norma Jean Baker mortenson, meglio conosciuta con il suo nome d'arte, Marilyn Monroe. Attrice, modella e cantante, Marilyn è stata una delle personalità più influenti del novecento, sex symbol, icona della femminilità e della cultura pop. La sua vita, seppur ricca di successi, fu segnata da una difficile infanzia, che l'attrice trascorse tra periodi a casa della madre Gladys e di Grace, amica di quest'ultima e tutrice di Marilyn, dopo che a Gladys venne diagnosticata la schizofrenia, e in orfanotrofi, nonché da una forte instabilità psicologica dovuta al turbolento rapporto con il mondo dello spettacolo, che la porterà ad un tentativo di suicidio all'inizio degli anni '50. Marilyn si sposò tre volte ed ebbe diverse ...

