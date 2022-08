Wanda Nara e Icardi stanno divorziando? Spunta registrazione bomba

(Di giovedì 4 agosto 2022) Negli ultimi giorni,si è goduta l’addio al nubilato con la sorella e la madre sulle spiagge di Ibiza. Proprio mentre era in vacanza si è sollevato un polverone su di lei e le nozze con Mauro. La voce di una crisi tra i due si è fatta più insistente: l’imprenditrice starebberodal marito. Le incomprensioni e litigi sarebbero diventati assai frequenti quanto insostenibili. La modella, stando a un audio reso noto dal programma LAM, avrebbe chiesto al consorte di chiudere. Il gossip impazza… (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Ilary Blasi, drastica decisione dopo la separazione da Francesco Totti: cosa ha fatto Nell’audio in questione, reso noto dal programma «Los Angeles de la Mañana» in onda su America Tv e condotto da Angel de Brito, sempre ben informato sulle ...

qnazionale : Fine del matrimonio fra #WandaNara e #MauroIcardi. La modella e l'attaccante del Psg sarebbero a un passo dal divo… - panevinoeansia : RT @nikitaabasso: WANDA NARA E ICARDI STANNO DIVORZIANDO Apposto fuori un'altra ?? #jeru - MondoTV241 : #WandaNara e #MauroIcardi verso il divorzio, spunta un audio privato di lei che lo conferma ?? - qnazionale : Wanda Nara e Mauro Icardi verso il divorzio. Spunta un audio: 'Non ne posso più' - SampNews24 : Divorzio #Icardi-Wanda, la moglie: «Non ce la faccio più» -

e Icardi divorziano/ L'audio confessione di lei: "Non ne posso più" ROBERTO ALESSI: "MARILYN MONROE IMMORTALE NON PER LA SUA BELLEZZA" A Morning News si è parlato molto anche della ...e Mauro Icardi stanno divorziando Il matrimonio trae Mauro Icardi sembra giunto al capolinea. Da giorni in Argentina si parla di una profonda crisi matrimoniale tra il ...È giunta ai titoli di coda la storia d'amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara. A rivelarlo è la stessa showgirl argentina, in un audio mandato ad una amica e reso pubblico da un programma argentino in on ...Colpo di scena tra Wanda Nara e Mauro Icardi: spunta l’audio di lei che confessa di… E’ ormai sicuro: il matrimonio, da tempo barcollante, di Wanda Nara con il calciatore Mauro Icardi è definitivament ...