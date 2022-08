Victoria Cabello rivela a quale star di Hollywood ha “messo un po’ di lingua” durante un bacio e quale attore l’ha delusa

(Di giovedì 4 agosto 2022)è sicuramente una delle conduttrici e autrici più apprezzate della televisione italiana. Dotata di grande ironia, sana follia e a volte sfacciataggine, ha saputo costruire una carriera fatta di grandi traguardi. Intervistata dal Corriere Della Sera, laha ripercorso in grande parte gli inizi e il suo debutto nel mondo dello spettacolo che fu nel mondo del cinema con il film “Ragazzi della notte” di Jerry Calà. Da quel momento la sua carriera ha preso il via, passando per svariati incontri con grandi nomi del mondo dello spettacolo italiani e internazionali. Tra questi, la conduttrice ricorda sicuramente l’incontro, con tanto di, con Orlando Bloom, a Sanremo: Credo che si sia lasciato con la fidanzata dopo che l’ho limonato sul palco. In quell’occasione un po’ di...

Corriere : Victoria Cabello: «Cattelan guida malissimo. Che litigio con Russel Crowe. X Factor? Una gara di ego» - IsaeChia : Victoria Cabello rivela a quale star di Hollywood ha “messo un po’ di lingua” durante un bacio e quale attore l’ha… - ValeDaRiz : RT @Cinguetterai: Victoria Cabello: «A Sanremo tornerei subito. A #XFactor è una lotta interna, c’è un ego tra i giudici che ciao. Quello è… - GossipNews_it : Victoria Cabello racconta del litigio con Russell Crowe: ''Ha detto che gli italiani sono…''. Leggi di più:… -

lancia una frecciatina a Simona Ventura: "non è stata generosissima" con lei. Argomenti trattatiparla di Simona Ventura Le parole disulla Ventura ...Al CorSera: "Rifiutai di andare in vacanza con Dario Argento perché cercava un posto dove piove sempre. Adoro cercare case in vendita, come Nanni Moretti" C'è una sola cosa di cuisi è pentita nella sua vita finora: non avere accettato l'invito di Dario Argento a trascorrere le vacanze insieme. La conduttrice tv lo racconta in un'intervista al Corriere della ...Victoria Cabello è sicuramente una delle conduttrici e autrici più apprezzate della televisione italiana.Dotata di grande ironia, sana follia ...Al CorSera: «Rifiutai di andare in vacanza con Dario Argento perché cercava un posto dove piove sempre. Adoro cercare case in vendita, come Nanni Moretti» ...