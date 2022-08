Via libera al decreto Aiuti bis. Draghi: 'Per famiglie e imprese 17 miliardi'. Taglio del cuneo rafforzato (Di giovedì 4 agosto 2022) Ora il provvedimento è atteso in Gazzetta già nel fine settimana, poi a settembre approderà in Parlamento. I partiti si sono impegnati a non presentare emendamenti per garantire una conversione ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 4 agosto 2022) Ora il provvedimento è atteso in Gazzetta già nel fine settimana, poi a settembre approderà in Parlamento. I partiti si sono impegnati a non presentare emendamenti per garantire una conversione ...

Agenzia_Ansa : Roberto Gualtieri: 'Il 15 ottobre il via libera definitivo al Piano Rifiuti di Roma'. Cinque impianti principali, u… - Agenzia_Ansa : Via libera della Camera all'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Il testo passa al Senato. Meloni: 'È una buon… - tancredipalmeri : Via Alexis Sanchez, quasi fatta per l’uscita di Pinamonti. Finalmente si compiono le premesse affinché Zhang dia i… - agenzia_nova : Via libera al decreto Aiuti bis da 17 miliardi, Draghi: “Cresceremo più di Francia, Germania e Usa” - infoitsport : Juve, c'è il via libera: ha superato le visite mediche -