Tim, in arrivo 650 posizioni: ecco come presentare domanda (Di giovedì 4 agosto 2022) Arriva un accordo molto interessante siglato da parte di Tim. Questo prevede assunzioni per circa 650 posizioni. Andiamo a vedere come presentare la candidatura e quali profili sono richiesti. I dati sulla disoccupazione sono sempre più alti ma le aziende stanno lavorando in modo serio per permettere un ricambio nell'azienda. In questo contesto rientra l'accordo siglato dalla Tim che permetterà di assumere circa 650 nuovi lavoratori. L'accordo riguarda il contratto di espansione che si legherà all'ingresso di tanti giovani nell'azienda. Adobe StockNei giorni scorsi, Tim ha siglato un accordo con Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil in merito al contratto di espansione. Il piano riguarda ben 27 mila persone e promette, secondo quanto riportato dai sindacati, di assumere circa 650 lavoratori. Questo grazie al ricambio ...

