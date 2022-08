Test: Quale libro sei tra i grandi classici (scritti da donne)? (Di giovedì 4 agosto 2022) Ci sono dei libri che rimangono come pietre miliari nella storia dell’umanità. Sono i grandi classici, ovvero le storie che per la loro profondità e originalità hanno varcato le soglie del tempo per diventare dei punti fermi nella letteratura mondiale. E sono tantissimi, di ogni nazionalità e ambientazione: costituiscono una continua fonte di ispirazione per chi scrive e per chi legge. Perché ogni grande libro riesce ad avere una piccola parte di noi tra le sue pagine, come se chi l’ha scritto avesse voluto parlare anche al nostro cuore e alle nostre emozioni, suscitando una sorta di “identificazione” nella narrazione e facendoci sentire che “quel” libro ci appartiene. Insomma, non solo tutte abbiamo uno o più grandi classici che sentiamo più vicini, ma noi stesse siamo parte di essi: ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 agosto 2022) Ci sono dei libri che rimangono come pietre miliari nella storia dell’umanità. Sono i, ovvero le storie che per la loro profondità e originalità hanno varcato le soglie del tempo per diventare dei punti fermi nella letteratura mondiale. E sono tantissimi, di ogni nazionalità e ambientazione: costituiscono una continua fonte di ispirazione per chi scrive e per chi legge. Perché ogni granderiesce ad avere una piccola parte di noi tra le sue pagine, come se chi l’ha scritto avesse voluto parlare anche al nostro cuore e alle nostre emozioni, suscitando una sorta di “identificazione” nella narrazione e facendoci sentire che “quel”ci appartiene. Insomma, non solo tutte abbiamo uno o piùche sentiamo più vicini, ma noi stesse siamo parte di essi: ...

Silvs__ : @aquillasmater Certo! Io uso o l'app o un sito. Ora non ricordo da quale dei due esca questa perché ho fatto test c… - hsvsott : non avete superato il test qua dovevate dirmi “ma quale 6 tu sei un 10 bellissima e perfetta rora” - Simone_70s : @MediasetTgcom24 Ma per vaccinare tutti gli omossesuali, quale sarà il test da passare? - illibraio : Quale genere letterario siete? Scopritelo con il nostro #quiz ?? - aelinhogws : ho fatto il test quale pg di piccole donne sono percbe sono confusa e non capisco in quale mi rivedo ma non ha aiut… -