Sud e diritti umani, Zazo tra i premiati del “Guido Dorso” (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La corretta gestione degli investimenti e delle ingenti risorse erogate dal PNRR, la necessità di far sempre più squadra per lo sviluppo del Sud e la solidarietà e il rispetto dei diritti umani per il conseguimento della pace nel conflitto russo-ucraino: sono le tematiche al centro della 43ma edizione del Premio Internazionale “Guido Dorso” promosso dall’omonima Associazione presieduta da Nicola Squitieri, i cui riconoscimenti saranno consegnati il prossimo 10 ottobre, al Senato, presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani. Tra i premiati per le varie sezioni Pier Francesco Zazo, ambasciatore d’Italia in Ucraina, Guido Carlino, presidente della Corte dei Conti, Rachele Furfaro, presidente Fondazione Quartieri Spagnoli, Alfonso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La corretta gestione degli investimenti e delle ingenti risorse erogate dal PNRR, la necessità di far sempre più squadra per lo sviluppo del Sud e la solidarietà e il rispetto deiper il conseguimento della pace nel conflitto russo-ucraino: sono le tematiche al centro della 43ma edizione del Premio Internazionale “” promosso dall’omonima Associazione presieduta da Nicola Squitieri, i cui riconoscimenti saranno consegnati il prossimo 10 ottobre, al Senato, presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani. Tra iper le varie sezioni Pier Francesco, ambasciatore d’Italia in Ucraina,Carlino, presidente della Corte dei Conti, Rachele Furfaro, presidente Fondazione Quartieri Spagnoli, Alfonso ...

infocamere : ????? #Innovazione e diritti collettivi ??? 'Servono nuove mappe per orientare il Paese sulle rotte del digitale'… - Airone_Azzurro : RT @contromesso: @Airone_Azzurro @rubio_chef Io posso raccontarti questo. Al sud conosco ragazzi che hanno del talento in alcuni mestieri,… - contromesso : @Airone_Azzurro @rubio_chef Io posso raccontarti questo. Al sud conosco ragazzi che hanno del talento in alcuni mes… - ondivaga7 : RT @Juglans__: 4 anni fa il programma d'ingiustizia sociale della destra (flat tax, condoni per evasori, autonomie affossa sud, repressione… - unmagroio : RT @Juglans__: 4 anni fa il programma d'ingiustizia sociale della destra (flat tax, condoni per evasori, autonomie affossa sud, repressione… -