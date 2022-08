Serie C, definiti i tre gironi: al via il 28 agosto, venerdì la compilazione dei calendari (Di giovedì 4 agosto 2022) Si avvicina l’inizio del campionato di Serie C. L’attesa è altissima e le squadre continuano la preparazione in vista della prima giornata. Si preannuncia come al solito un torneo equilibrato con tante squadre in lotta per la promozione, certa anche la bagarre per raggiungere la zona playoff ed evitare la retrocessione. Nel frattempo il Direttivo della Lega Pro ha definito la composizione dei gironi della prossima stagione di Serie C, al via il 28 agosto. Domani la formulazione dei calendari. Girone A: Albinoleffe, Arzignano Valchiampo, Feralpisalo’, Juventus u23, Vicenza, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano, Trento, Triestina, Virtus Verona. Girone B: Alessandria, Ancona, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 agosto 2022) Si avvicina l’inizio del campionato diC. L’attesa è altissima e le squadre continuano la preparazione in vista della prima giornata. Si preannuncia come al solito un torneo equilibrato con tante squadre in lotta per la promozione, certa anche la bagarre per raggiungere la zona playoff ed evitare la retrocessione. Nel frattempo il Direttivo della Lega Pro ha definito la composizione deidella prossima stagione diC, al via il 28. Domani la formulazione dei. Girone A: Albinoleffe, Arzignano Valchiampo, Feralpisalo’, Juventus u23, Vicenza, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano, Trento, Triestina, Virtus Verona. Girone B: Alessandria, Ancona, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, ...

CalcioWeb : La #SerieC programma la prossima stagione: definiti i gironi, adesso i calendari - sportface2016 : Lega Pro, definiti i gironi di #SerieC della prossima stagione - UsCatanzaroNET : Definiti i gironi di Serie C 2022/2023 - IavaroneToni : Serie C - Definiti i tre gironi, la composizione completa per il campionato 22/23 - SassiLive : +++DEFINITI GIRONI SERIE C 2022-2023, POTENZA E PICERNO NEL GIRONE C+++ -