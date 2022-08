Roma Videoclip in Tour, premi ai cinque migliori autori di videoclip (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma videoclip in Tour. La prima tappa si è svolta presso l’elegante déhor del Castello Colonna sotto il cielo di Genazzano. Il celebre Paese sui Monti Prenestini in provincia di Roma, ha accolto i vincitori del premio dedicato al videoclip, connubio artistico di cinema e musica. Ne sono pervenuti quattrocento da tutta Italia, alla direzione artistica di Romarteventi presieduta da Francesca Piggianelli. Francesca Piggianelli con Carol Maritato Roma videoclip in Tour, sotto il cielo di Genazzano I primi 5 migliori videoclip selezionati hanno inaugurato a Genazzano, terra di cultura e di Infiorata unica al mondo, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022)in. La prima tappa si è svolta presso l’elegante déhor del Castello Colonna sotto il cielo di Genazzano. Il celebre Paese sui Monti Prenestini in provincia di, ha accolto i vincitori delo dedicato al, connubio artistico di cinema e musica. Ne sono pervenuti quattrocento da tutta Italia, alla direzione artistica dirteventi presieduta da Francesca Piggianelli. Francesca Piggianelli con Carol Maritatoin, sotto il cielo di Genazzano I primi 5selezionati hanno inaugurato a Genazzano, terra di cultura e di Infiorata unica al mondo, il ...

CorriereCitta : Roma Videoclip in Tour, premi ai cinque migliori autori di videoclip - Lanternaweb : Ancora un ambito e autorevole riconoscimento per la cantautrice romana, Carol Maritato, protagonista del Roma Video… - marcofab73 : Il videoclip definitivo della campagna acquisti della #ASRoma 2022/23 'NON SI PUO FARE, NON LO PUOI FAREEEEEEEE...… - maxxmilan288 : @LyonKatia @Soleil_stasi Prima di uomini e donne: - In America segue lezioni di recitazione. - Collabora con divers… - colpadeltempo : quando è uscito il videoclip non ero sui social quindi espongo adesso il mio pensiero: penso che questo video sia n… -