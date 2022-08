Orietta Berti tra insonnia e dieta svela cosa fa di notte e quanti chili ha perso (Di giovedì 4 agosto 2022) Orietta Berti si prepara per il GF Vip, sarà opinionista accanto a Sonia Bruganelli, entusiasta come sempre e con tanta energia nonostante l’insonnia di cui soffre da sempre. E’ a dieta da settimane e a Tv Sorrisi e Canzoni confida quanti chili ha perso e quanti ne vorrebbe perdere. Per il momento Orietta Berti non sta realizzando il suo desiderio di dimagrire ma almeno cerca di sfruttare nel modo giusto la sua insonnia. cosa fa Orietta Berti quando non riesce a dormire? La cantante lo racconta al settimanale, spiega cosa fa di solito perché dorme davvero solo 2 o 3 e ha quindi del tempo da impiegare, spesso fa il bucato di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 agosto 2022)si prepara per il GF Vip, sarà opinionista accanto a Sonia Bruganelli, entusiasta come sempre e con tanta energia nonostante l’di cui soffre da sempre. E’ ada settimane e a Tv Sorrisi e Canzoni confidahane vorrebbe perdere. Per il momentonon sta realizzando il suo desiderio di dimagrire ma almeno cerca di sfruttare nel modo giusto la suafaquando non riesce a dormire? La cantante lo racconta al settimanale, spiegafa di solito perché dorme davvero solo 2 o 3 e ha quindi del tempo da impiegare, spesso fa il bucato di ...

