Milano, biglietti Atm: aumentano i prezzi per bus e metrò. Il Comune protesta (Di giovedì 4 agosto 2022) Milano, biglietti Atm: previsti aumenti dei prezzi per l’azienda di trasporto locale sia per bus sia per metrò. Nonostante ci sia la protesta da parte di qualche assessore, si andrà verso i rincari come ha spiegato in una nota la stessa azienda. Milano, biglietti Atm: aumentano i prezzi per bus e metrò A Milano sono previsti rincari dei biglietti per bus e metrò dell’azienda di trasporti Atm. Costeranno il dieci per cento in più: due euro e venti centesimi, al posto dei due euro di oggi. Il rincaro, che scatterà probabilmente a ottobre, è la conseguenza degli adeguamenti all’inflazione che l’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della Città metropolitana di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 agosto 2022)Atm: previsti aumenti deiper l’azienda di trasporto locale sia per bus sia per. Nonostante ci sia lada parte di qualche assessore, si andrà verso i rincari come ha spiegato in una nota la stessa azienda.Atm:per bus esono previsti rincari deiper bus edell’azienda di trasporti Atm. Costeranno il dieci per cento in più: due euro e venti centesimi, al posto dei due euro di oggi. Il rincaro, che scatterà probabilmente a ottobre, è la conseguenza degli adeguamenti all’inflazione che l’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della Città metropolitana di ...

