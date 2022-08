Migranti: domani a Taranto la nave Geo Barents, a bordo 659 persone Porto assegnato dal ministero dell'Interno (Di giovedì 4 agosto 2022) Il ministero dell’Interno ha assegnato il Porto di Taranto a Medici senza frontiere per l’atttracco della nave Geo Barents. A bordo 659 persone salvate in mare nove giorni fa. Fra esse alcune donne incinte ed oltre 150 minori. Medici senza frontiere evidenzia che “non deve più accadere” un così lungo girovagare in mare in attesa di un Porto sicuro per tante persone bisognose di assistenza. (foto: tratta da tweet di Medici senza frontiere) L'articolo Migranti: domani a Taranto la nave Geo Barents, a bordo 659 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilhaildia Medici senza frontiere per l’atttraccoGeo. A659salvate in mare nove giorni fa. Fra esse alcune donne incinte ed oltre 150 minori. Medici senza frontiere evidenzia che “non deve più accadere” un così lungo girovagare in mare in attesa di unsicuro per tantebisognose di assistenza. (foto: tratta da tweet di Medici senza frontiere) L'articololaGeo, a659 ...

