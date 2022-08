Meteo stravolto: ecco cosa ci aspetta fra 5 giorni, la zona "sorvegliata speciale" (Di giovedì 4 agosto 2022) Il caldo? Di certo quello di questa estate 2022 non ce lo scorderemo facilmente. Ma a quanto pare in fondo al tunnel si vede la luce delle piogge che potrebbero portare un po' di frescura. Peccato però che l'arrivo dei temporali potrebbe colpire il Paese soprattutto nella settimana di Ferragosto che di fatto è il momento più importante per le partenze degli italiani in vacanza. Secondo le previsioni di 3bMeteo, proprio nella seconda decade di agosto potrebbe cambiare tutto. "Qualche temporale è già di fatto tornato ad affacciarsi anche al Centrosud", spiega al Messaggero il Meteorologo Edoardo Ferrara. E ancora: "Sono i primi segnali che qualcosa sta cambiando: nel weekend il sole di certo non mancherà e il caldo si farà ancora sentire con temperature talora abbondantemente sopra la media, tuttavia ritroveremo anche qualche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Il caldo? Di certo quello di questa estate 2022 non ce lo scorderemo facilmente. Ma a quanto pare in fondo al tunnel si vede la luce delle piogge che potrebbero portare un po' di frescura. Peccato però che l'arrivo dei temporali potrebbe colpire il Paese soprattutto nella settimana di Ferragosto che di fatto è il momento più importante per le partenze degli italiani in vacanza. Secondo le previsioni di 3b, proprio nella seconda decade di agosto potrebbe cambiare tutto. "Qualche temporale è già di fatto tornato ad affacciarsi anche al Centrosud", spiega al Messaggero ilrologo Edoardo Ferrara. E ancora: "Sono i primi segnali che qualsta cambiando: nel weekend il sole di certo non mancherà e il caldo si farà ancora sentire con temperature talora abbondantemente sopra la media, tuttavia ritroveremo anche qualche ...

