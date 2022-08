Margiotta (Confsal): “Bilancio positivo Inail testimonia che risorse per prevenzione ci sono” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’approvazione odierna, da parte del Civ dell’Inail, di un avanzo positivo di 820,4 milioni di euro sul conto consuntivo del 2021 conferma che le risorse per la prevenzione in Italia ci sono e ci confortano sulla giustezza delle proposte della Confsal in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Infatti, nonostante l’effetto negativo di trascinamento rispetto alla frenata delle attività produttive e quindi ai versamenti delle tariffe, dovute alla crisi del Covid presente anche nel 2021, l’avanzo Inail è molto cospicuo”. A dichiararlo è il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta. “Già sappiamo che il risultato del prossimo conto consuntivo del 2022 si stima in linea con quelli degli anni precedenti, che ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’approvazione odierna, da parte del Civ dell’, di un avanzodi 820,4 milioni di euro sul conto consuntivo del 2021 conferma che leper lain Italia cie ci confortano sulla giustezza delle proposte dellain tema di salute e sicurezza sul lavoro. Infatti, nonostante l’effetto negativo di trascinamento rispetto alla frenata delle attività produttive e quindi ai versamenti delle tariffe, dovute alla crisi del Covid presente anche nel 2021, l’avanzoè molto cospicuo”. A dichiararlo è il segretario generale della, Angelo Raffaele. “Già sappiamo che il risultato del prossimo conto consuntivo del 2022 si stima in linea con quelli degli anni precedenti, che ...

