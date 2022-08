the_Lawrenz : Manchester United UCL - DiMarzio : Chi è #Bailly, il centrale difensivo dello United che piace alla #Roma di #Mou. Con il #portoghese ha un feeling sp… - DiMarzio : #PremierLeague, @ManUtd | Cristiano #Ronaldo è arrivato al centro sportivo del club insieme all'agente Jorge Mendes… - sportli26181512 : Manchester United, un giovane verso il prestito: Ci sono alcuni club di Championship e League One interessati a pre… - cipmikymatt : RT @napolista: Carragher: «Nessun club vuole Cristiano #Ronaldo, forse nemmeno il Manchester United» L’ex Liverpool a Sky Bet: «Ho sempre… -

Goal.com

Darwin Nunez con il Community Shield vinto il 30 luglio contro ilCity (AP Photo/Leila Coker) Altre quattro squadre Chelsea, Tottenham,e Arsenal hanno il potenziale ...Commenta per primo E' ufficiale il trasferimento di Alex Telles al Siviglia. L'esterno ex Inter arriva dalin prestito fino alla fine della stagione. Nuova avventura per Alex Telles: il Manchester United lo cede in prestito al Siviglia Siviglia, 4 ago. - (Adnkronos) - Il Siviglia ufficializza l'acquisto di Alex Telles. Il terzino sinistro brasiliano, 29 anni, arriva dal Manchester United con la formula del prestito fino al termine..L'esterno ex Inter sospende la sua avventura al Manchester United e sbarca in Liga: giocherà per il Siviglia del ds Monchi. Il club spagnolo ...