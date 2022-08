L’Italia ha bisogno di innovatori in grado di costruire un’alleanza per un’Europa più forte (Di giovedì 4 agosto 2022) All’inizio della campagna elettorale italiana e della formazione delle liste e delle eventuali coalizioni o alleanze, il Movimento europeo in Italia ha rivolto un primo messaggio alle forze politiche italiane, alle fondazioni e ai partiti politici europei che condividono l’obiettivo di un’Europa unita, solidale e democratica fondata sul rispetto della dignità umana (art. 1 della Carta dei Diritti) e dello stato di diritto (art. 2 del Trattato sull’Unione europea) in una dimensione sovranazionale aperta alla cooperazione pacifica fra i popoli. Il nostro punto di riferimento ideale è ancora oggi, a più di trentotto anni dalla sua approvazione parlamentare, il “progetto di Trattato che istituisce l’Unione europea” (il cosiddetto “progetto Spinelli” del 1984) dal punto di vista del suo contenuto innovatore, del metodo costituente e della sua agenda con l’obiettivo di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 4 agosto 2022) All’inizio della campagna elettorale italiana e della formazione delle liste e delle eventuali coalizioni o alleanze, il Movimento europeo in Italia ha rivolto un primo messaggio alle forze politiche italiane, alle fondazioni e ai partiti politici europei che condividono l’obiettivo diunita, solidale e democratica fondata sul rispetto della dignità umana (art. 1 della Carta dei Diritti) e dello stato di diritto (art. 2 del Trattato sull’Unione europea) in una dimensione sovranazionale aperta alla cooperazione pacifica fra i popoli. Il nostro punto di riferimento ideale è ancora oggi, a più di trentotto anni dalla sua approvazione parlamentare, il “progetto di Trattato che istituisce l’Unione europea” (il cosiddetto “progetto Spinelli” del 1984) dal punto di vista del suo contenuto innovatore, del metodo costituente e della sua agenda con l’obiettivo di ...

