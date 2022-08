UbertoGandolfi : RT @vco24news: Sos Emporio dei legami tra nuove povertà e aiuto ai profughi: spese raddoppiate - vco24news : Sos Emporio dei legami tra nuove povertà e aiuto ai profughi: spese raddoppiate - ragusaibla : L'emporio dei finti draghiani - vimcosmo : @too_xedo 1) Una stanza piena di gente 2) L’emporio dei piccoli miracoli 3) 50 sfumature di grigio - Merrick_Emporio : @PBurattini Il deserto dei tartari. L'ansia di sprecare il tempo della vita non è più andata via. -

ilGiornale.it

A Schio, in provincia di Vicenza, è stata sostenuta la realizzazione del nuovosolidale ... alla presenza delle autorità epartner del progetto, il prossimo 29 settembre. Le Village by CA ...La Mensa Popolare in Via XI Febbraio 13 proseguirà con la consegnapasti, mettendo a disposizione dell'utenza, come di consueto, i servizi igienici con docce e il ... così come l'Solidale, ... L'emporio dei finti draghiani - ilGiornale.it Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...VERBANIA - 08-04-2022 -- Nuovi poveri e il massiccio arrivo dei profughi ucraini. Si spiega anche così, con un’emergenza che s’aggiunge a un’altra emergenza, l’sos che lancia l’Emporio dei legami di V ...