Inter, Sanchez: «Addio? Sempre qualcosa di più, io voglio giocare» (Di giovedì 4 agosto 2022) All'uscita dalla cena col suo procuratore, Sanchez ha rilasciato alcune dichiarazioni rivolte all'Inter e ai suoi tifosi Sanchez parla della sua separazione dall'Inter. Alla fine della cena col suo procuratore, Intercettato dai giornalisti, il cileno ha fatto il punto della situazione. «È arrivato il momento dell'Addio? "Sono tranquillo. voglio giocare". Vuoi ancora vincere? "Sempre è così, il leone è così. Ancora non siamo vicini". Ti aspettavi qualcosa di più? "C'è Sempre qualcosa di più. Sono felice". Vuoi dire qualcosa ai tifosi dell'Inter? "Ancora no, è ancora presto". L'articolo proviene da Calcio News 24.

