Inter, due dettagli da sistemare prima dell’uscita di Alexis Sanchez: le ultime (Di giovedì 4 agosto 2022) Alexis Sanchez in uscita dall’Inter Ultimi giorni da giocatore dell’Inter per Alexis Sanchez. Il club nerazzurro conta di trovare un accordo con il giocatore cileno già nelle prossime ora, ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante si è preso ancora qualche giorno prima di scioglere i dubbi sul suo futuro. “L’intesa sull’incentivo all’esodo, che comprenderà anche una parte degli stipendi del 2020-21 rinviati all’ultimo anno di contratto, c’è e il cileno da viale della Liberazione riceverà una cifra lorda tra i 7 e gli 8 milioni (tassazione agevolata con il Decreto Crescita). Il problema adesso è la destinazione Marsiglia, club con il quale è stato raggiunto un accordo di massima per un biennale da tre milioni più bonus. Cosa c’è che non ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 4 agosto 2022)in uscita dall’Ultimi giorni da giocatore dell’per. Il club nerazzurro conta di trovare un accordo con il giocatore cileno già nelle prossime ora, ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante si è preso ancora qualche giornodi scioglere i dubbi sul suo futuro. “L’intesa sull’incentivo all’esodo, che comprenderà anche una parte degli stipendi del 2020-21 rinviati all’ultimo anno di contratto, c’è e il cileno da viale della Liberazione riceverà una cifra lorda tra i 7 e gli 8 milioni (tassazione agevolata con il Decreto Crescita). Il problema adesso è la destinazione Marsiglia, club con il quale è stato raggiunto un accordo di massima per un biennale da tre milioni più bonus. Cosa c’è che non ...

AlfredoPedulla : #Empoli, richiesta ufficiale per il ritorno di #Rugani e per sostituire #Viti andato al #Nizza. La #Juve ora può to… - DanieleMennella : @MarcoVioli5 Ma a questo punto perché non tenerlo, Mourinho ci punta molto, il ragazzo è ormai tranquillo e carico.… - Giusepp60289178 : @Inter @brozocrypto La fantasia usata dal var per regalarvi due rigori in due finali. #ladridal1908 - 4LEX4ND4N0V1C : @AlekmeH @Inter Chi dei due? Non li seguo - infoitsport : Calciomercato Inter, se parte Dumfries pronte due alternative: i nomi -