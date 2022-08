Incidente sulla Pontina: code da Ardea a Pomezia (VIDEO) (Di giovedì 4 agosto 2022) Ogni giorno sulla Pontina ce n’è una. E lo sanno bene, purtroppo, i pendolari, quelli che anche questa mattina sono incolonnati e bloccati nel traffico. Tra incendi, cantieri sempre aperti e incidenti, la SS 148 è sempre più simile a un girone dell’inferno. Incidente sulla Pontina all’altezza di Pomezia Da circa un’ora il traffico sulla Pontina, in direzione Roma, è in tilt. Per cause ancora tutte da verificare, infatti, c’è stato un tamponamento tra più mezzi e risultano esserci feriti perché sul posto sono arrivate ben 3 ambulanze. Le loro condizioni di salute, però, ancora non sono note. Traffico paralizzato Quello che è certo, invece, è il traffico. Le code partono da Pian di Frasso (Ardea) e arrivano fino a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) Ogni giornoce n’è una. E lo sanno bene, purtroppo, i pendolari, quelli che anche questa mattina sono incolonnati e bloccati nel traffico. Tra incendi, cantieri sempre aperti e incidenti, la SS 148 è sempre più simile a un girone dell’inferno.all’altezza diDa circa un’ora il traffico, in direzione Roma, è in tilt. Per cause ancora tutte da verificare, infatti, c’è stato un tamponamento tra più mezzi e risultano esserci feriti perché sul posto sono arrivate ben 3 ambulanze. Le loro condizioni di salute, però, ancora non sono note. Traffico paralizzato Quello che è certo, invece, è il traffico. Lepartono da Pian di Frasso () e arrivano fino a ...

CorriereCitta : Incidente sulla Pontina: code da Ardea a Pomezia (VIDEO) - Borderline_24 : #Bari, incidente sulla #Tangenziale: lunghe code direzione nord - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: La verità sulla dinamica dell'incidente in mare in Costa Smeralda potrebbe arrivare dai telefoni e dai tablet delle perso… - BortoneMauro : Colpisce furgoncino dei rifiuti e si ribalta con l’auto sulla sp 364 - ElianaRosano : RT @Agenzia_Ansa: La verità sulla dinamica dell'incidente in mare in Costa Smeralda potrebbe arrivare dai telefoni e dai tablet delle perso… -