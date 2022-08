GF Vip | matrimonio già finito? “L’abbiamo preso un po’ sotto gamba”

trashalgia : #TommasoStanzani blocca il matrimonio con #TommasoZorzi Ecco perché e cosa farà ?? - Maria35718564 : RT @blogtivvu: Tommaso Stanzani, retroscena sul GF Vip, matrimonio con Zorzi e gag sul bacio con Elisabetta Gregoraci - Dreamer55124292 : RT @blogtivvu: Tommaso Stanzani, retroscena sul GF Vip, matrimonio con Zorzi e gag sul bacio con Elisabetta Gregoraci - elisanapoli93 : RT @blogtivvu: Tommaso Stanzani, retroscena sul GF Vip, matrimonio con Zorzi e gag sul bacio con Elisabetta Gregoraci - blogtivvu : Tommaso Stanzani, retroscena sul GF Vip, matrimonio con Zorzi e gag sul bacio con Elisabetta Gregoraci… -

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino in crisi dopo 2 mesi di: "Ho bisogno di staccarmi"... Alla cerimonia era presenti molti ex compagni d'avventura del Gf, tra cui Sonia Lorenzini, ...Il primo incontro sul set di un film, poi l'amore, la nascita del figlio Rocco e il supporto reciproco nei momenti di grande ...Il matrimonio dell'ex GF Vip sembrerebbe essere già finito dopo meno di due mesi dalla cerimonia di nozze. Ecco cosa sta succedendo.È già crisi per Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. A due mesi dal matrimonio, la ex del GF Vip ammette: “Abbiamo preso el cose sotto gamba ...